Как обстоит ситуация в связи с заболеваемостью корью среди студентов в Азербайджане?

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане участились случаи заражения корью. Так, в прошлом месяце гимназия с интегрированным обучением в городе Шеки временно приостановила свою деятельность из-за массового заболевания корью. Затем в Загатальскую центральную районную больницу с 11 октября по 17 ноября 2023 года поступило 64 обращения с симптомами кори. Среди учащихся средних школ сел Атакишили, Cор-Cор, Пирили, Арабгубалы, Гарасаккал Кюрдамирского района выявлены случаи заражения корью. Кроме того, корь была обнаружена у трех студентов Джалилабадского филиала Азербайджанского государственного педагогического университета и у одного студента Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

Какова ситуация в связи с этим в других учебных заведениях, принимаются ли какие-либо превентивные меры?

Как сказал Trend пресс-секретарь Азербайджанского государственного педагогического университета Джавид Гусейнов, на настоящее время в университете не выявлено фактов заражения корью.

"В университете действует медпункт и принимаются необходимые меры. При наличии подозрений или симптомов, связанных с каким-либо заболеванием, немедленно принимаются меры", - сказал он.

Завотделом по связям с общественностью Азербайджанского экономического университета Эльнара Омарова сказала, что случаев заражения корью в вузе не зарегистрировано.

"В главном учебном корпусе есть студенческая поликлиника, а в других зданиях работают медпункты. Наши врачи держат ситуацию под контролем, если произойдет заражение, будут приняты соответствующие меры для предотвращения распространения заболевания", - сказала она.

Руководитель пресс-службы Азербайджанского университета языков Джавид Зейналлы сообщил, что случаев заражения студентов корью в университете не зарегистрировано.

Пресс-секретарь Азербайджанского университета архитектуры и строительства Ниджат Абдуллаев сказал, что один из студентов вуза заразился корью за пределами университета, в Джалилабадском районе, где живет его семья.

"Он был помещен на карантин в Джалилабаде, прошел лечение и выздоровел", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Азербайджанского технического университета Севиндж Искендерова сообщила, что корь была выявлена у 8 студентов университета.

"Они находятся на карантине, в настоящее время их здоровье в норме. Студенты, которые не были вакцинированы от кори в детстве, были проинформированы о важности вакцинации", - сказала она.

Пресс-секретарь Бакинского государственного университета Кямаля Гулиева сказала, что среди студентов вуза не зафиксировано заражения корью.

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