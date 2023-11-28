В Карабахе построят 8 профессиональных лицеев

БАКУ /Trend/ - В Карабахе будет построено 8 профессиональных лицеев.

Об этом заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию при министерстве науки и образования Азербайджана Джейхун Керимов во время выступления на семинаре на тему "Эффективная коммуникация", сообщает во вторник Trend.

"В настоящее время в Физули заложен фундамент профессионального лицея. Нашей целью является охватить весь Азербайджан. Профессиональное образование служит экономике. При строительстве учреждения в первую очередь учитываются экономические потребности конкретного региона.

Планируется, что в каждом из новых зданий будут общежития", - отметил он.

Он также упомянул, что в следующем году будет построен новый корпус Бакинского государственного профессионального лицея.

Отметим, что в проходящем в Баку семинаре на тему "Эффективная коммуникация" принимают участие директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров, директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Улькяр Саттарова, директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керимов.

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