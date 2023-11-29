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В бакинском метро перевезено рекордное количество пассажиров за день

Общество Материалы 29 ноября 2023 12:07 (UTC +04:00)
В бакинском метро перевезено рекордное количество пассажиров за день

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В бакинском метро за один день перевезено 867 тысяч 310 пассажиров.

Об этом в среду Trend сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедли.

Он отметил, что данный показатель был зарегистрирован 24 ноября текущего года.

"Это рекордный показатель, зафиксированный до сих пор в истории Бакинского метрополитена",- добавил Б.Мамедли.

Отметим, что сегодня на станции "Низами" ЗАО "Бакинский метрополитен" введено в эксплуатацию новое техническое устройство, предназначенное для эскалатора, связанного с перевозкой инвалидов-колясочников. Ввод в эксплуатацию нового технического устройства состоялся в рамках проекта "Доступное метро".

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