Этот сезон более удачный, чем прошлый – азербайджанский гимнаст Никита Симонов

БАКУ /Trend/ - Свою подготовку в этом году оцениваю хорошо, этот сезон более удачный, чем прошлый и позапрошлый. Думаю, на чемпионате мира я выступил хорошо.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал журналистам азербайджанский гимнаст Никита Симонов, который принимает участие в проходящем во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики 28-ом чемпионате Азербайджана и открытом первенстве Баку по мужской спортивной гимнастике.

"В этом году было много стартов, поэтому знаю какие ошибки необходимо учесть, что подкорректировать и улучшить в программе. Думаю, в следующем году у меня все получится", - отметил гимнаст.

Спортсмен подчеркнул, что чемпионат Азербайджана является заключительным соревнованием в текущем году.

"Но мы не сбавляем нагрузки, потому что в следующем году очень серьезные этапы - отбор на Олимпийские игры, поэтому мы усиленно тренируемся", - добавил Симонов.

Напомним, с 30 ноября по первое декабря 2023 года во вспомогательном зале Национальной арены гимнастики в Баку проходят соревнования 28-го чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по мужской спортивной гимнастике, 7-го чемпионата Азербайджана и первенства Баку по женской спортивной гимнастике. В соревнованиях принимают участие 60 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, Олимпийский спортивный комплекс в Сумгайте, Культурный центр "Зиря", а также спортивное отделение в Балакене.

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