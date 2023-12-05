В подразделениях ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в подразделениях ПВО Азербайджана были выполнены боевые стрельбы.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.

"В ходе практических стрельб, обнаруженные воздушные цели условного противника были уничтожены точным огнем из зенитно-ракетных комплексов.

Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионализма и успешно выполнили поставленные боевые задачи", - говорится в сообщении ведомства.

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