В подразделениях ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в подразделениях ПВО Азербайджана были выполнены боевые стрельбы.
Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в минобороны Азербайджана.
"В ходе практических стрельб, обнаруженные воздушные цели условного противника были уничтожены точным огнем из зенитно-ракетных комплексов.
Военнослужащие продемонстрировали высокий уровень профессионализма и успешно выполнили поставленные боевые задачи", - говорится в сообщении ведомства.
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