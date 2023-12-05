UNEC первый в Азербайджане по Рейтингу устойчивого развития QS 2024! (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обнародован рейтинг устойчивого развития QS 2024 (QS Sustainability Ranking), подготовленный во второй раз.

UNEC впервые вошел в рейтинг, в котором участвовали 1403 университетов из 95 стран мира. UNEC стал 1-м университетом в Азербайджане, 327-м в Азии и 1051-1100 в мире.

Рейтинг устойчивого развития QS состоит из трех основных частей: фактор воздействия на окружающую среду, фактор социального воздействия и управление.

По показателю «Экологическая устойчивость» UNEC является 305-м университетом в мире, по показателю «Равенство» 638-м и 504-м по показателю «Управление».

29 процентов данных, используемых для определения рейтинга, предоставляются университетами, а 71 процент собирается QS со ссылкой на официальные источники и международные показатели рейтинга устойчивости страны.

Рейтинг устойчивого развития QS в Мировом рейтинге QS (QS World University Rankings) составляет 5 процентов.