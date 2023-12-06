Мецаморская АЭС - источник опасности для всего региона - Рашид Румзаде

БАКУ /Trend/ - Эксплуатация технически и морально устаревшей атомной электростанции "Мецамор" в Армении является источником серьезной опасности не только для Азербайджана и Армении, но и для всего региона.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана Рашид Румзаде на Международном Бакинском форуме на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития".

"В резолюции "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2006 году, был поднят вопрос об оценке влияния пожаров на оккупированных территориях Азербайджана на экологическую безопасность региона. В резолюции о преднамеренном лишении воды жителей приграничных регионов Азербайджана, принятой Парламентской ассамблеей Совета Европы в 2016 году, содержалось требование о немедленном выводе вооруженных сил Армении и обеспечении проведения исследования на месте независимыми инженерами и гидрологами. Все это подтверждает наличие серьезных правонарушений со стороны Армении. Помимо этого, Армения намеренно не выполняет свои обязательства по Конвенции 1976 года "О запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду", Базельской конвенции 1989 года "О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удаления", Конвенции от 1992 года "О трансграничном воздействии промышленных аварий" и другие обязательства по международным договорам. Не случайно Армения уклоняется и от ратификации конвенции от 1992 года "Об охране и использовании трансграничных водотоков и международных озер", - сказал Румзаде.

Он отметил, что сегодня более 70 стран страдают от минного террора, а количество людей, которые ежегодно становятся жертвами мин во всем мире, исчисляется миллионами. Говоря о проведении Арменией на протяжении многих лет политики оккупации, этнической чистки, геноцида, террора на почве национальной, расовой и религиозной ненависти, а также выдвижении ею необоснованных территориальных претензий к Азербайджану, Румзаде сказал, что более 20 процентов территории Азербайджана в течение почти 30-летнего периода находилось под оккупацией Армении, около миллиона азербайджанцев были насильственно изгнаны со своих родных земель и попали в положение беженцев и вынужденных переселенцев, а азербайджанские территории были загрязнены минами, подверглись разграблению природные ресурсы на оккупированных территориях, незаконно эксплуатировались 163 месторождения полезных ископаемых.

"Сильное загрязнение Арменией трансграничной реки Охчучай негативно сказывается и на качестве водных ресурсов второй по величине реки Южного Кавказа - Араз, что приводит к крайне опасным для жизни и здоровья людей последствиям. Эти действия являются посягательством на безопасность человечества в целом, природу, биоразнообразие, флору и фауну нашей страны, водные ресурсы, экосистему всего региона", - добавил Румзаде.

Отметим, что сегодня при организации Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана проводится Международный Бакинский форум на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения Целей устойчивого развития".

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