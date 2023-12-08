В Нахчыване назначен исполняющий обязанности министра экономики

БАКУ /Trend/ - Аббас Исмаилов освобожден от должности начальника Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее распоряжение подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Другим распоряжением Аббас Исмаилов назначен заместителем министра экономики Нахчыванской Автономной Республики.

До назначения министра экономики Нахчыванской Автономной Республики временное исполнение этих обязанностей возложено на А.Исмаилова.

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