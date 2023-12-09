Учреждение Карабахского университета является большим событием - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - Учреждение Карабахского университета в Ханкенди является большим событием, поворотным моментом в сфере образования.

Об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая 9 декабря на мероприятии на тему "Гейдар Алиев и новый Азербайджан" в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, сообщает Trend.

"Мы работаем над тем, чтобы с 15 сентября университет смог принять студентов. Учреждение Карабахского университета в Ханкенди является большим событием, поворотным моментом в сфере образования. Считаю, что это создает большие возможности как для азербайджанской молодежи, так и для ученых и работников сферы образования. Началась определенная работа по подготовке атрибутов, программ, профиля преподавательского состава", - сказал министр.

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