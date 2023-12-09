В азербайджанской армии прошли семинары для военнослужащих и гражданских служащих (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители отдела по работе с семьями шехидов Главного управления личного состава министерства обороны в целях просвещения, повышения уровня морально-психологической подготовки и пропаганды национально-духовных ценностей среди военнослужащих азербайджанской армии провели семинары в ряде воинских частей.

Об этом сообщило министерство обороны Азербайджана, сообщает Trend.

Было отмечено, что на встречах военнослужащим и гражданским служащим была предоставлена информация о деятельности в области прав человека и гендерного равенства в армиях развитых стран, обсуждены текущие вопросы в этой области и даны ответы на вопросы.

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