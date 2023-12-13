Названо число женщин-предпринимателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В рамках обеспечения гендерного равенства и защиты прав женщин в Азербайджане предприняты достаточные шаги.

Об этом, как сообщает Trend, сказала председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова.

Она отметила, что на постоянной основе предпринимаются шаги в направлении расширения прав и возможностей женщин.

"Инициируются проекты, направленные на создание женщинами субъектов предпринимательства", - сказала Мурадова.

По ее словам, в Азербайджане 269 320 женщин-предпринимателей.

"Это больше, чем в предыдущие годы, однако недостаточно, если учесть место, которое занимают женщины в обществе, их вклад. Следует больше поддерживать женщин-предпринимателей в строительном секторе", - добавила Мурадова.

Отметим, что при организационной поддержке Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса проводится конференция на тему "Роль женщин в развитии строительного сектора, проблемы и перспективы".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!