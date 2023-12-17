Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На территории страны прогнозируется ухудшение погодных условий, в частности, ожидается усиление ветра. В Баку и на Абшеронском полуострове есть вероятность усиления северного, а в районах - западного ветра.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-секретарь министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова, поэтому гражданам рекомендуется проявлять осторожность.

«Внимательно следите за прогнозом погоды, помните об усилении ветра в течение дня. Еще раз напоминаем: не оставляйте детей без присмотра, не держите транспортные средства под большими деревьями.

Также рекомендуется не стоять возле или под объектами, на которых ведутся строительные работы, рекламными щитами, высокими деревьями, электрическими столбами и кабелями. Давайте не забывать, что осторожность важна для здоровья и безопасности каждого из нас», – подчеркнула она.