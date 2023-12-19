В Азербайджане компания такси повысила стоимость проезда на 10%

БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего дня компания такси "Bolt" повысила стоимость проезда на 10 процентов.

Об этом во вторник Trend сообщили водители компании такси "Bolt".

По их словам, увеличение стоимости распространяется на все виды заказов.

Комментируя данный вопрос Trend, эксперт по транспортным вопросам Аслан Асадов сказал, что "Bolt", как и другие компании, предлагающие агрегаторные услуги, преследуют одну цель - заработать деньги.

"В целом деятельность иностранных компаний такси в нашей стране имеет свои отрицательные и положительные стороны. Хорошие стороны - это внесение инноваций и определенных технологических преимуществ. Отрицательные стороны - переутомление водителей, отсутствие заключенного трудового договора и бюро жалоб", - отметил А.Асланов.

Эксперт подчеркнул, что рост цен на такси обусловлен отнюдь не комфортом и качеством.

"Потому что компании, занимающиеся услугами такси, не ввозили в страну новые автомобили. Завышение цен компанией такси "Bolt" может побудить другие компании последовать этому примеру. Но в настоящее время для завышения цен нет причин. Напротив, компании такси должны поддерживать стабильные цены, потому что спрос на эти компании в стране находится на высоком уровне", - добавил эксперт.

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