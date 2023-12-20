Названо количество избирателей на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Ожидается, что на каждом избирательном участке в освобожденных районах Азербайджана на президентсих выборах проголосуют примерно 800-900 избирателей.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов.

Он отметил, что на освобожденных от оккупации территориях уже создано 26 избирательных участков.

"Там проголосуют около 23 тысяч избирателей. На каждый участок приходится 800-900 избирателей. Это достаточно хороший показатель", - добавил он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!