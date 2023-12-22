В парламенте Азербайджана принят новый законопроект "Об авиации"

БАКУ /Trend/ - Новый законопроект "Об авиации" был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает в пятницу Trend, новый закон состоит из 15 глав и 68 статей.

В соответствии с пунктом 23 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, данный закон регулирует использование воздушного пространства Азербайджанской Республики и деятельность в области авиации, осуществляемую для обеспечения безопасности в авиации, в том числе обороны государства, потребностей населения и экономики, связанных с воздушными перевозками и авиационными работами, определяет правовые и организационные основы проводимых мероприятий.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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