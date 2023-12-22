В Азербайджане за ряд услуг в сфере морского транспорта будет взиматься плата

БАКУ /Trend/ - За услуги, оказываемые Государственным морским и портовым агентством в области морских перевозок, будет взиматься плата в размере, устанавливаемом органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Об этом говорится в предложенной поправке к "Кодексу торгового судоходства", которая обсуждалась сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, сообщает Trend.

Согласно законопроекту, плата будет взиматься за следующие услуги:

- оценка проектов, связанных со строительством судна, изменением его конструкции, строительством и реконструкцией морского порта (в том числе грузового терминала, причала) и базы морских операций, уровня готовности морских портов (его гидротехнических сооружений) и базы морских операций к началу эксплуатации;

- проведение ежегодного, а также по инициативе судовладельца, промежуточного осмотра судов в соответствии с требованиями международных конвенций;

- оценка соответствия морского порта или морской компании требованиям международных конвенций, адекватности его инфраструктурных объектов планам охраны порта, соответствующих иных планов и (или) инструкций;

- присвоение судну номеров морских мобильных идентификационных или спутниковых станций связи;

- допуск к участию в повторных экзаменах после экзаменов, организуемых пять раз без оплаты, для выдачи сертификатов (дипломов) членам экипажа судна, а также замены сертификатов (дипломов) с истекшим сроком действия на новые.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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