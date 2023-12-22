В Азербайджане вносятся изменения в закон "О морских портах"

БАКУ /Trend/ - Устанавливается тариф на ряд услуг по обеспечению безопасности морского плавания.

Как сообщает в пятницу Trend, вопрос об этом нашел отражение в предложенной поправке к закону "О морских портах", которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В соответствии с изменением будут установлены тарифы на следующие услуги, связанные с безопасностью морского плавания: оформление выхода и захода судна в порт; осуществление услуг по проведению судна через морские районы, опасные для морского плавания; радарное наблюдение; навигационное обеспечение и распознавание судов с большого расстояния; размещение судов в якорных зонах; постоянное наблюдение за судами с точки зрения безопасности в период стоянки в якорных зонах.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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