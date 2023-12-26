В Азербайджане срок приостановления проверок в сфере предпринимательства могут продлить еще на 1 год

БАКУ /Trend/ - Срок приостановления проверок в сфере предпринимательства в Азербайджане планируется продлить до 1 января 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", который обсуждался сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что срок приостановления проверок в сфере предпринимательства должен был истечь 1 января 2024 года.

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