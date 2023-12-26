В Азербайджане внесены изменения в разрешительную систему перевозок

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень разрешений, о выдаче, приостановлении, восстановлении или аннулировании которых необходимо уведомить налоговые органы", утвержденный постановлением Кабмина от 24 ноября 2014 года.

Как сообщает во вторник Trend, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, отныне будут выданы пропуска на международные грузовые и нерегулярные пассажирские перевозки, а также на заказные внутригосударственные перевозки, пассажирские перевозки легковыми автомобилями такси, выданные операторам для осуществления перевозок автомобильным транспортом между Азербайджаном и зарубежными странами, а также будет разрешена работа оператора заказа такси.

До сих пор для оказания перечисленных услуг выдавались бланки "Разрешение", "Знак отличия" и "Знак особого отличия".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!