В Агдаме будет построено современное село с сохранением исторических традиций - Башир Гаджиев

АГДАМ /Trend/ - В Агдаме будет построено село в современном стиле с сохранением исторических традиций. Для переселения 2546 человек в новое село Гияслы будет построено 656 частных жилых домов.

Как сообщает Карабахское бюро Trend, об этом сказал журналистам заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев.

Он отметил, что в ходе поездки в Агдам главой государства был заложен фундамент сел Гияслы, Салахлы Кенгерли и Баш Гервенд. "В селе Гияслы предусмотрено строительство 656 частных жилых домов, в Салахлы Кенгерли - 150, а в селе Баш Гервенд - 851 частного жилого дома. Частные жилые дома будут 2-, 3-, 4-, 5-комнатными. Также предусмотрено строительство нежилых объектов, таких как клубно-общинный центр, административное здание, объекты торговли и общественного питания и т.д.", - сказал он.

Башир Гаджиев отметил, что в селах, фундамент которых ранее был заложен главой государства, уже начато строительство частных жилых домов. "В селах Хыдырлы, Сарыджалы и Кенгерли уже завершены работы по сносу и вертикальной планировке, начато строительство домов. Работа идет полным ходом. На следующих этапах начнутся дорожные и коммуникационные работы. Также ожидается начало строительства нежилых объектов", - сказал он.

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