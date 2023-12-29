В азербайджанской армии состоялись заседания по итогам года (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Генеральном штабе азербайджанской армии, в главных управлениях, управлениях, службах и самостоятельных отделах министерства обороны, а также во всех видах войск и специальных военно-учебных заведениях состоялись заседания по итогам 2023 года.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В ходе заседаний был проведен обстоятельный анализ деятельности азербайджанской армии в текущем году, до личного состава еще раз были доведены задачи, поставленные перед армией Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым.

Был отмечен высокий уровень боевой подготовки и морально-психологического состояния военнослужащих. Говорилось о проделанной работе в направлении патриотического воспитания личного состава, всестороннего обеспечения, в том числе комплектования войск профессиональными кадрами.

Были отмечены достижения в результате успешных реформ в азербайджанской армии, особо подчеркнута готовность личного состава в любой момент выполнить любую задачу, поставленную Верховным Главнокомандующим.

На заседаниях были обсуждены предстоящие в следующем году меры и планы по организации служебно-боевой деятельности на высоком уровне, улучшению социально-бытовых условий, повышению знаний и навыков военнослужащих.

В заключение были награждены военнослужащие, отличившиеся на военной службе по итогам текущего года.

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