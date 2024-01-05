Высота волн в Каспийском море достигла 2,7 метра - фактическая погода в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По данным Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана на 9:00 5 января, на территории страны осадков практически не наблюдалось. Однако ночью в Нахчыванской Автономной Республике выпали кратковременные дожди.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной гидрометеорологической службе, количество выпавших осадков составило 5 мм в Ордубаде и 1 мм в Шахбузе и Нахчыване.

В Зардабе, Билясуваре, Гяндже, Евлахе, Шамахы и Гобустане наблюдался туман.

Северо-западный ветер усилился до 16-21 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, до 18 м/с - в Лерике, до 17 м/с - в Алтыагадже и до 15 м/с - в Шеки.

По данным станции Нефтяные камни, высота волн в Каспийском море достигла 2,7 метра.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила до 17 градусов тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - до 10 градусов тепла, в низменных районах - до 16 градусов тепла, в горных районах - до 13 градусов тепла.

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