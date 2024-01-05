Позиция Госдепа США о свободе вероисповедания в Азербайджане абсолютно предвзята - Бакинско-Азербайджанская епархия РПЦ

БАКУ /Trend/ - Позиция, озвученная госсекретарем США Энтони Блинкеном о свободе вероисповедания в Азербайджане, абсолютно предвзята.

Об этом Trend сказал секретарь Бакинского епархиального управления, настоятель Кафедрального собора святых Жен-Мироносиц Архимандрит Алексий Никоноров.

"Следует напомнить, что ровно два месяца назад в эфире американского информационного канала Fox News президент некоего "международного христианского концерна" Джефф Кинг уже представлял доклад о "преследованиях года", в котором утверждалось, что Азербайджан по итогам 2023 года вошел в топ-10 стран "по масштабам преследований христиан". Эрудированному читателю понятно, что у многочисленных западных, преимущественно американских, правозащитных организаций нет достаточного бюрократического аппарата и инфраструктуры, чтобы получать собственную достоверную информацию о свободе религии в той или иной стране и обрабатывать ее с помощью собственных аналитических стратегий. Они опираются на сведения, получаемые от различных, не всегда достоверных и часто ангажированных источников и аналитиков, в том числе и оппозиционных. Такие сведения, естественно, содержат не всегда честные позиции информантов. И совсем не удивительно, что эти выводы зачастую не имеют ничего общего с действительностью", - сказал он.

Архимандрит Алексий Никоноров полагает, что за заявлениями госсекретаря США стоят антиазербайджанские лоббисты, заинтересованные в дискредитации Азербайджана и создании его негативного имиджа в глазах международных политических и общественных структур.

"Наша страна накопила уникальный многовековой опыт мирного сосуществования и взаимодействия, совместного созидательного труда мусульманского, христианского и иудейского населения. Уникальное явление - в Азербайджане практически отсутствуют проблемы, которые во многих государствах и обществах препятствуют развитию межрелигиозного диалога на бытовом уровне между простыми гражданами", - пояснил он.

Архимандрит Алексий Никоноров подчеркнул, что Азербайджан уделяет особое внимание культурному многообразию в обществе и выступает гарантом прав и свобод каждого гражданина независимо от религиозной и национальной принадлежности.

"В Конституции Азербайджанской Республики закреплено положение о равенстве всех граждан перед законом независимо от национальной, религиозной или языковой принадлежности. При этом государство всемерно поддерживает немусульманские общины в уставной деятельности, давая импульс межрелигиозному и мультикультурному диалогу, который давно зарекомендовал себя как образцовый во всем мире. Не секрет, что в период продолжавшегося на протяжении 30 лет территориального конфликта в Карабахском регионе появлялись силы, желавшие придать этому противостоянию религиозную окраску. Но благодаря мудрости нашего народа, политической воле религиозного лидера мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, а также посреднической роли Русской православной церкви, все подобные попытки были полностью купированы. Очевидно, что успехи Азербайджана, полное восстановление территориальной целостности, единение общества и другие положительные факторы не дают покоя нашим недругам, заинтересованным в ослаблении политических позиций нашей страны и ее очевидной ведущей роли на Южном Кавказе. Ими предпринимаются попытки представить успехи Азербайджана в деоккупации собственной территории как борьбу пантюркистских сил с христианами. Что под христианами подразумевается исключительно армянское население Карабахского региона, перемещенное в соседнюю республику по настоятельному призыву собственных политических сил, зарабатывающих на теме "беженцев" - это ни для кого не секрет. Так что позиция, озвученная Энтони Блинкеном, выглядит абсолютно неубедительной и предвзятой. Уверен, что это не помешает Азербайджану двигаться вперед, продолжая укреплять свою политическую и экономическую силу при полной консолидации общественных и гражданских институтов, являя образец межрелигиозных и межнациональных отношений", - сказал архимандрит Алексий Никоноров.

Напомним, что 4 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что ряд стран, включая Азербайджан, добавлен в "список особого наблюдения" в связи со свободой вероисповедания.