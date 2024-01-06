Стало известно, сколько человек получили звание доцента в Азербайджане в 2023 году

БАКУ /Trend/ - В прошлом году ученое звание доцента в Азербайджане получили 190 человек.

Об этом в субботу Trend сообщили в Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики.

Больше всего ученое звание доцента было присвоено работающим в области филологических наук.

Также отмечается, что в прошлом году никому не было присвоено звание доцента по механике, социологии, антропологии, архитектуре и философии.

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