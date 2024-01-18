БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается продлить срок трудового отпуска по беременности и родам.

Как сообщает в четверг Trend, с данным предложением на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике выступил председатель данного комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что в настоящее время по действующему законодательству продолжительность такого отпуска составляет 126 дней.

"Предлагаем этот срок довести до 140 дней. То есть, увеличить текущий срок еще на 14 дней", - добавил М.Гулиев.

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