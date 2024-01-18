Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане предлагается продлить срок трудового отпуска по беременности и родам

Общество Материалы 18 января 2024 13:58 (UTC +04:00)
В Азербайджане предлагается продлить срок трудового отпуска по беременности и родам

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается продлить срок трудового отпуска по беременности и родам.

Как сообщает в четверг Trend, с данным предложением на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по труду и социальной политике выступил председатель данного комитета Муса Гулиев.

Он отметил, что в настоящее время по действующему законодательству продолжительность такого отпуска составляет 126 дней.

"Предлагаем этот срок довести до 140 дней. То есть, увеличить текущий срок еще на 14 дней", - добавил М.Гулиев.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости