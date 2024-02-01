Продлен срок льготы по акцизу на ввозимое в Азербайджан топливо для реактивных двигателей

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Акцизные ставки на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджанской Республики", утвержденные решением от 19 января 2001 года.

Как сообщает в четверг Trend соответствующее решение в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, до конца текущего года (еще на один год) продлен срок снижения акцизного налога на ввозимые в Азербайджан топлива марки ТС-1 и других видов топлива для реактивных двигателей с 80 до 1 маната за 1 тонну.

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