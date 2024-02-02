Объявлены меры, принятые инженерными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных территориях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана обнародовало меры, принятые инженерными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве, всего на освобожденных территориях инженерно-фортификационные подразделения очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов до 36 000 гектаров.

Было обнаружено и обезврежено 10 400 противопехотных мин, 3 300 противотанковых мин, 11 850 неразорвавшихся боеприпасов.

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