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В Азербайджане арестовано лицо, финансировавшее международный терроризм

Общество Материалы 12 февраля 2024 09:26 (UTC +04:00)
В Азербайджане арестовано лицо, финансировавшее международный терроризм

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане арестовано лицо, финансировавшее международный терроризм.

Как сообщает в понедельник Trend, Сабаильским районным судом города Баку по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности в отношении гражданина Азербайджанской Республики Алиева Юсифа Султан оглу, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На основании предъявленного Юсифу Алиеву обвинения было установлено, что он, создавая различные закрытые группы в социальных сетях Telegram и WhatsApp, переводил собранные денежные средства в зарубежные страны с целью финансирования международной террористической организации. Таким образом, он был привлечен к уголовной ответственности.

Юсиф Алиев обвиняется по статье 214-1 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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