Представленные Арменией формуляры минных полей неточны - ANAMA

БАКУ /Trend/ - В соответствии с нормативными техническими правилами в формулярах минных полей указываются опорные точки, типы, количество, расстояния между установленными минами, сведения о способах установки и скрытия. Однако, как и прежде, в последних представленных армянской стороной формулярах данные отражены неточно и неполноценно. После проведения анализа и обработки формуляров было установлено, что данные не совпадают с реальными минными полями, а координаты опорных точек неверны и бесполезны.

Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), армянская сторона представила азербайджанской стороне 8 формуляров минных полей, имеющихся на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики. Представленные формуляры в основном состоят из записей о минных полях, окружающих хребет Муровдаг Кяльбаджарского района.

В целом представленные Арменией формуляры минных полей охватывают часть территорий вдоль бывшей линии соприкосновения. До сих пор не представлены данные о части бывшей линии соприкосновения, проходящей по территории Ходжавендского, Тертерского и Геранбойского районов, а также о районах, заминированных армянскими военными формированиями при отступлении в ноябре 2020 года.

Отметим, что точность данных, предоставленных Арменией в 2021 году о минных полях, установленных в Агдамском, Физулинском, Джебраильском и Зангиланском районах, составила 25 процентов.

"Если посмотреть на статистику минных происшествий, то мы станем свидетелями высокого уровня загрязнения минами не только территорий вдоль бывшей линии соприкосновения, но и населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, берегов рек, лесных массивов и кладбищ. После Второй Карабахской войны из 345 жертв мин 247 человек погибли или получили телесные повреждения различной степени тяжести в результате минных инцидентов, произошедших за пределами бывшей линии соприкосновения.

Массовое минирование территорий гражданского назначения является преступлением против человечности, а также серьезным нарушением норм международного права", - отметили в ANAMA.

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