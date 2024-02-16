Сельджан Махсудова – талантливая гимнастка - тренер из Грузии

БАКУ /Trend/ - Хорошо знаю азербайджанских спортсменов, которые занимаются прыжками на батуте. Сельджан Махсудова – талантливая гимнастка, желаю ей завоевать лицензию на Олимпийские игры.

Об этом в пятницу сказал Trend грузинский тренер по прыжкам на батуте Зураб Кикнадзе, воспитанники которого приняли участие в 8-м открытом чемпионате Азербайджана и открытом первенстве Баку по прыжкам на батуте.

Он отметил, что это уже третий по счету визит в Баку. "Мы довольны итогами соревнований. В Грузии к батутной гимнастике проявляют большой интерес, много детей занимается, среди них есть перспективные спортсмены. Мы, к сожалению, не всех своих воспитанников в этот раз смогли привезти Баку на соревнования. Но уже 23 февраля в Баку стартует Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке, на который приедет наша сборная", - сказал Кикнадзе.

Отметим, что в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 15-16 февраля прошли соревнования 8-го открытого чемпионата Азербайджана и открытого первенства Баку по прыжкам на батуте. Участниками соревнований стали 110 спортсменов, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, а также национальные сборные команды Казахстана, Латвии, Словении, Грузии, грузинские спортивные клубы "Шевардени" и "Батуми".

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