БАКУ /Trend/ - Будет подготовлена проектно-сметная документация в связи с водохранилищами Хакаричай и Баргушадчай.

Как сообщает в среду Trend, об этом, выступая на конференции на тему "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и канализации в Карабахском регионе", сказал заместитель директора Дирекции строящихся объектов Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Фуад Абышев.

Он отметил, что приняты неотложные меры по восстановлению инфраструктуры водоснабжения на освобожденных от оккупации территориях.

"В целом на освобожденных территориях было проведено 218 км водных линий. В 2024 году начнется реализация проектов в Агдаме, Джебраиле, Кяльбаджаре. Будет подготовлена проектно-сметная документация в связи с водохранилищами Хакаричай и Баргушадчай", - сказал Абышев.

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