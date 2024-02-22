Генпрокуратура Азербайджана распространила заявление в связи с лицом, обвиняемым в убийстве пятерых членов семьи

БАКУ /Trend/ - Некоторые СМИ распространили информацию о госпитализации в Республиканскую психиатрическую больницу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого по уголовному делу об умышленном убийстве 5 членов семьи 13 февраля.

Как сообщили в четверг Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, согласно законодательству, при совершении общественно опасного деяния определяется на основании заключения специалистов в области психиатрии осознание обвиняемым фактического характера и общественной опасности совершенного им деяния.

"В случае необходимости стационарного обследования лица при назначении данного вида экспертизы его помещают в соответствующий медицинский стационар по решению суда на основании ходатайства следователя и представления прокурора, проводящего процессуальное руководство предварительным следствием. Поскольку 22 февраля ходатайство и представление о помещении обвиняемого в стационарное медицинское учреждение было удовлетворено Хатаинским районным судом, в ближайшие дни будет обеспечен перевод А.Ахмедова из СИЗО, где он сейчас содержится, в медицинское учреждение.

Просим воздержаться от распространения искаженной, неуточненной в пресс-службе Генпрокуратуры информации", - говорится в сообщении ведомства.