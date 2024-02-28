БАКУ /Trend/ - В Азербайджане частными компаниями будут реализованы проекты в водном хозяйстве в селах.

Об этом сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов на общественных слушаниях в Милли Меджлисе на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы", сообщает Trend.

Он отметил, что готовится проект, связанный с селами. "Во многих селах система питьевой воды и канализации будет установлена частными компаниями", - сказал Микаилов.

Председатель агентства отметил, что цель заключается в том, чтобы обеспечить доступ к чистой воде, предоставляя услуги через частный сектор. "Это также должно снизить нагрузку на государство", - добавил он.

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