Назван объем потерь питьевой воды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В прошлом году потери питьевой воды в Азербайджане составили 39 процентов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на общественных слушаниях в парламенте Азербайджана на тему "Водное хозяйство страны: проблемы и новые вызовы" сказал председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов.

По его словам, потери воды в оросительных системах составляют более 50 процентов.

"За последние четыре года мы снизили потери питьевой воды с 44 до 39 процентов. Однако идеальный показатель в мире для систем питьевой воды составляет менее 10 процентов. Мы стремимся сократить наши потери питьевой воды до 20 процентов в течение следующих 10 лет, а к 2050 году довести его до уровня ниже 10 процентов", - сказал Микаилов.

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