Минздрав Азербайджана о полном переходе на систему "электронный рецепт"

БАКУ /Trend/ - В настоящее время из-за поэтапной трансформации в системе "электронный рецепт" (reseptim.az) рецепты временно выписываются врачами как на бумажном носителе, так и в электронном порядке. Однако после завершения поэтапного перехода на эту систему в течение года рецепты будут выписываться только в электронном виде.

Об этом, отвечая на запрос Trend, сказал начальник отдела управления качеством Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения Азербайджана Саид Фарзуллаев.

Он отметил, что в настоящее время в системе электронных рецептов есть возможность поиска лекарственного средства, которое будет назначено врачом, как по его названию, так и по действующему веществу.

"После продолжающихся просветительских мероприятий, тренингов по использованию системы, интеграции в систему "электронный рецепт" (reseptim.az) систем, используемых в медицинских учреждениях и фармацевтических компаниях, занимающихся розничной торговлей, в электронном рецепте будет указано только название действующего вещества. Контроль за этим вопросом будет осуществляться в ходе плановых и внеплановых проверок, которые будут проводиться в частных медицинских учреждениях и розничных фармацевтических компаниях. Кроме того, мы хотели бы отметить, что использование электронной системы рецептов возможно и через мобильное приложение "Reseptim" для пользователей мобильных телефонов", - отметил он.

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