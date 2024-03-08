Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Исламофобия широко распространилась во всем мире – Фахид Ахмед Гураши

Общество Материалы 8 марта 2024 16:48 (UTC +04:00)
Исламофобия широко распространилась во всем мире – Фахид Ахмед Гураши

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Исламофобия широко распространилась во всем мире.

Как сообщает Trend, об этом сказал преподаватель университета Салфорда Фахид Ахмед Гураши в ходе обсуждений на международной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что исламофобия является фактором, подавляющим идентичность, принадлежность мусульман.

"Исламофобия еще больше распространилась во всем мире. Порой в студенческих общежитиях студенты-мусульмане рассматриваются как угроза", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости