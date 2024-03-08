Исламофобия широко распространилась во всем мире – Фахид Ахмед Гураши

БАКУ /Trend/ - Исламофобия широко распространилась во всем мире.

Как сообщает Trend, об этом сказал преподаватель университета Салфорда Фахид Ахмед Гураши в ходе обсуждений на международной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что исламофобия является фактором, подавляющим идентичность, принадлежность мусульман.

"Исламофобия еще больше распространилась во всем мире. Порой в студенческих общежитиях студенты-мусульмане рассматриваются как угроза", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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