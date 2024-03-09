В Азербайджане проходят международные соревнования по лыжному альпинизму (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовали международные соревнования по лыжному альпинизму.

Как сообщает в субботу Trend, соревнования проводятся при совместной организации Международной федерации лыжного альпинизма (International Ski Mountaineering Federation-ISMF), Федерации зимних видов спорта и туристического центра "Шахдаг".

В соревнованиях принимают участие 55 спортсменов из 11 стран, а также представители Национального олимпийского комитета, министерства молодежи и спорта, Федерации зимних видов спорта.

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