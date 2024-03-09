В рамках Кубка мира FIG по спортивной гимнастике в Баку вручили AGF Trophy (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку в рамках Кубка мира FIG по спортивной гимнастике состоялось вручение специально учрежденного приза Федерации гимнастики Азербайджана - кубка AGF Trophy, сообщает в субботу Trend.

За самый высокий исполнительный балл AGF Trophy были награждены азербайджанский спортсмен Иван Тихонов и гимнастка из Китая Сыюй Ду.

Награды спортсменам вручил директор Национальной арены гимнастики Эмиль Мустафаев.

Отметим, что Кубок мира по спортивной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 7-10 марта. В соревнованиях принимают участие представители 67 стран мира.

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