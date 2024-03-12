Бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев продолжает лечение дома (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бывший футболист сборной Азербайджана Вадим Васильев продолжает лечение дома.

Как сообщает во вторник Trend, со ссылкой на İdman.biz, будучи гостем 52-летнего чемпиона Азербайджана, İdman.biz TV поинтересовался состоянием его здоровья.

В своем видеоинтервью, Васильев, перенесший в начале февраля инсульт, заявил, что после лечения все станет ясно. По словам бывшего футболиста, его состояние постепенно улучшается.

Футболист-ветеран заявил, что ему нужно время, чтобы полностью восстановиться.

Васильев также рассказал об азербайджанском футболе, шансах "Карабаха" против "Байера" в Лиге Европы и назвал имя тренера, которого он хотел бы видеть во главе сборной Азербайджана.

Представляем вниманию читателей вышеупомянутое видеоинтервью:

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