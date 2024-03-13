Во время COP29 планируется провести переговоры по стратегии водной безопасности - Умайра Тагиева

БАКУ /Trend/ - Во время COP29 планируется провести переговоры по стратегии водной безопасности и планам адаптации.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на конференции, посвященной международной водохозяйственной выставке и конференции - "Baku Water Week" в Баку.

"Определенная часть стран мира присоединилась к Хельсинкской международной водной конвенции. Чтобы свести к минимуму проблему воды, необходимо международное сотрудничество с соседними странами. Эта проблема будет поднята перед государствами-участниками международного мероприятия COP29, которое планируется провести в Азербайджане", - добавила Умайра Тагиева.

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