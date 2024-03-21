БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты новые правила в отношении пищевых добавок, сообщает в четверг Trend.

Согласно утвержденным "Санитарным нормам и правилам в отношении пищевых добавок", нижеперечисленное не считается пищевой добавкой:

- моносахариды, дисахариды или олигосахариды и пищевые продукты, используемые для подслащивания, поскольку они содержат эти вещества

- вкусо-ароматические вещества, обладающие ароматизирующими, вкусовыми или питательными свойствами, а также вторичным красящим действием, используемые при производстве сушеных или сгущенных пищевых продуктов, в том числе сложных пищевых продуктов;

- вещества, используемые в качестве укрывного материала в пищевых продуктах, не входящие в состав пищевого продукта и не предназначенные для употребления вместе с ним;

- продукты, содержащие пектин, и вещества (жидкий пектин), полученные путем добавления кислоты из кожуры сушеных яблок, цитрусовых и тд.;

- дрожжи для жвачных;

- плазма крови, пищевой желатин, белковые гидролизаты и их соли, молочный белок и глютен;

- аминокислоты и их соли, за исключением глутаминовой кислоты, глицина, цистеина, цистина и их солей, не имеющих технологической функции;

- казеинаты и казеин;

- инулин.

Не допускаются к обороту пищевые добавки, не подпадающие под действие настоящих Правил, или пищевые продукты, в которых используются эти пищевые добавки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!