БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приняты новые правила в отношении пищевых добавок, сообщает в четверг Trend.
Согласно утвержденным "Санитарным нормам и правилам в отношении пищевых добавок", нижеперечисленное не считается пищевой добавкой:
- моносахариды, дисахариды или олигосахариды и пищевые продукты, используемые для подслащивания, поскольку они содержат эти вещества
- вкусо-ароматические вещества, обладающие ароматизирующими, вкусовыми или питательными свойствами, а также вторичным красящим действием, используемые при производстве сушеных или сгущенных пищевых продуктов, в том числе сложных пищевых продуктов;
- вещества, используемые в качестве укрывного материала в пищевых продуктах, не входящие в состав пищевого продукта и не предназначенные для употребления вместе с ним;
- продукты, содержащие пектин, и вещества (жидкий пектин), полученные путем добавления кислоты из кожуры сушеных яблок, цитрусовых и тд.;
- дрожжи для жвачных;
- плазма крови, пищевой желатин, белковые гидролизаты и их соли, молочный белок и глютен;
- аминокислоты и их соли, за исключением глутаминовой кислоты, глицина, цистеина, цистина и их солей, не имеющих технологической функции;
- казеинаты и казеин;
- инулин.
Не допускаются к обороту пищевые добавки, не подпадающие под действие настоящих Правил, или пищевые продукты, в которых используются эти пищевые добавки.
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