Увеличилось число приезжающих в Азербайджан туристов

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца 2024 года количество туристов, прибывших в Азербайджан, увеличилось на 46,7 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составило 341 тысячу человек. За этот период в тройку лидеров вошли соседние страны: 26,8 процента туристов прибыли из России, 19,9 процента - из Турции и 9,8 процента - из Ирана. 6,9 процента от общего числа туристов составили граждане Индии, 4,8 процента - Грузии и 3,4 процента - Саудовской Аравии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов.

"Как и в 2023 году, лидером по числу туристов является Китай. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Китая увеличилось в 4,1 раза, Саудовской Аравии - в 2,8 раза, Индии - в 2,7 раза, Кыргызстана - в 2,6 раза, Бахрейна - в 2,5 раза, Казахстана - в 2,4 раза, Таджикистана - в 2,4 раза, Филиппин - в 2,0 раза, Омана - в 1,9 раза, Испании - в 1,9 раза, Узбекистана - в 1,9 раза из Южной Кореи - в 1,9 раза, Иордании - в 1,8 раза, Италии - в 1,8 раза, Туркменистана - в 1,7 раза, Египта - в 1,7 раза, Йемена - в 1,7 раза, Кувейта - в 1,6 раза, Ирана - в 1,6 раза.

Вновь наблюдается рост числа прибывающих из арабских стран. Так, за январь-февраль этого года число прибывших из государств Персидского залива увеличилось в 1,7 раза. Такой же рост зафиксирован в отношении туристов из Европейского союза. Рост прибывающих из стран СНГ относительно невелик: всего 31,4 процента.

Официальная статистика показывает, что снова наблюдается рост числа прибывающих из стран Персидского залива, особенно из Саудовской Аравии и Кувейта. В целом на количество туристов повлияло увеличение количества рейсов из Баку, а также увеличение количества рейсов эконом-классом. В то же время наблюдается рост интереса к туристическим возможностям Азербайджана сезонного характера", - говорится в публикации.

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