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Руфат Гаджилы получил новую должность в Международной ассоциации

Общество Материалы 3 апреля 2024 13:46 (UTC +04:00)
Руфат Гаджилы получил новую должность в Международной ассоциации

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по международным связям и маркетингу Национального паралимпийского комитета Руфат Гаджилы получил новую должность.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, Р.Гаджилы назначен исполнительным директором Международной ассоциации спортсменов с нарушениями зрения (IBSA).

О назначении Гаджилы было официально объявлено на последнем онлайн-заседании совета директоров IBSA.

Отметим, что членами IBSA являются более 120 стран.

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