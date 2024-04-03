Руфат Гаджилы получил новую должность в Международной ассоциации

БАКУ /Trend/ - Заведующий отделом по международным связям и маркетингу Национального паралимпийского комитета Руфат Гаджилы получил новую должность.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на İdman.biz, Р.Гаджилы назначен исполнительным директором Международной ассоциации спортсменов с нарушениями зрения (IBSA).

О назначении Гаджилы было официально объявлено на последнем онлайн-заседании совета директоров IBSA.

Отметим, что членами IBSA являются более 120 стран.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!