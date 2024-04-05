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ЕВРО-2025: Сборная Азербайджана по женскому футболу сегодня сыграет с Венгрией

Общество Материалы 5 апреля 2024 09:53 (UTC +04:00)
ЕВРО-2025: Сборная Азербайджана по женскому футболу сегодня сыграет с Венгрией

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана по женскому футболу проведет сегодня очередную игру.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана начинает борьбу в отборочном этапе ЕВРО-2025.

Команда Сиясета Аскерова начнет соревнования на выезде в первой группе лиги B. Сборная Азербайджана сыграет в гостях с Венгрией.

Отметим, что в другом матче этой группы Швейцария примет Турцию.

Отборочный раунд ЕВРО-2025.
Лига B, 1-я группа
I тур, 5 апреля
19:45. Венгрия - Азербайджан
Судья: Кирсти Доул (Англия).
Стадион "Сент Геллерт Форум"

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