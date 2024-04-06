БАКУ /Trend/ - Сегодня пройдут очередные игры XXIX тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день тура состоится 2 матча.

Первый матч пройдет в Товузе, где "Туран Товуз" на своем стадионе примет "Сабах".

Завершится день встречей между клубами "Карабах" и "Сабаил".

Отметим, что последние матчи тура пройдут завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

6 апреля (суббота)

16:00. "Туран Товуз" - "Сабах"

Главный судья: Алияр Агаев

Товузский городской стадион

20:00. "Карабах" - "Сабаил"

Главный судья: Ниджат Исмаиллы

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.