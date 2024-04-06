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Сегодня пройдут очередные игры XXIX тура Азербайджанской премьер-лиги

Общество Материалы 6 апреля 2024 10:11 (UTC +04:00)
Сегодня пройдут очередные игры XXIX тура Азербайджанской премьер-лиги

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня пройдут очередные игры XXIX тура Азербайджанской премьер-лиги.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на İdman.biz, во второй игровой день тура состоится 2 матча.

Первый матч пройдет в Товузе, где "Туран Товуз" на своем стадионе примет "Сабах".

Завершится день встречей между клубами "Карабах" и "Сабаил".

Отметим, что последние матчи тура пройдут завтра.

Азербайджанская Премьер-лига

6 апреля (суббота)

16:00. "Туран Товуз" - "Сабах"

Главный судья: Алияр Агаев

Товузский городской стадион

20:00. "Карабах" - "Сабаил"

Главный судья: Ниджат Исмаиллы

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

1

Карабах

28

22

3

3

77-24

69

2

Нефтчи

28

12

7

9

35-29

43

3

Зира

28

11

9

8

22-18

42

4

Сумгайыт

28

11

9

8

27-32

42

5

Сабах

28

11

7

10

39-33

40

6

Сабаил

28

10

8

10

40-42

38

7

Туран Товуз

28

9

9

10

42-39

36

8

Араз-Нахчыван

29

8

8

13

28-39

32

9

Кяпаз

29

8

6

15

32-54

30

10

Габала

28

4

4

20

20-52

16

Бомбардиры: Олавио Жуниньо (Карабах) - 17 голов, Александр Рамалингом (Сабаил) - 11 голов, Орхан Алиев (Араз-Нахчыван) - 9 голов, Яссин Бензия (Карабах) - 9 голов.

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