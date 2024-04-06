В Азербайджане устанавливаются новые условия производства или импорта алкогольных напитков

БАКУ /Trend/ - Регистрация или утверждение пищевого объекта, на котором осуществляется производство или импорт алкогольных напитков, регистрация пищевого субъекта, осуществляющего деятельность без пищевого объекта, будет осуществляться в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях" с учетом мнения органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти.

Как сообщает в субботу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправке к закону "О продовольственной безопасности", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса (парламент) по аграрной политике.

Согласно изменению, производство или импорт алкогольных напитков будет осуществляться в соответствии со следующими условиями:

- отсутствие просроченных обязательств по налогам и другим обязательным платежам в Азербайджанской Республике;

- отсутствие действующего решения о том, что он является рискованным налогоплательщиком в соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики;

- установка контрольно-измерительных приборов, определяющих объемы производства на пищевом объекте, где производится водка, являющаяся видом алкогольного напитка.

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