Игра с Венгрией была очень сложной - капитан женской сборной Азербайджана по футболу

БАКУ /Trend/ - Игра с Венгрией была очень сложной.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в интервью idman.biz сказала капитан женской сборной Азербайджана по футболу Севиндж Джафарзаде.

Оценивая первую игру отборочного этапа ЕВРО-2025 с Венгрией, которую сборная Азербайджана сыграла в ничью 1:1, капитан отметила, что заранее было понятно, что матч будет не из легких.

"Игра прошла очень сложно и мы знали, что так будет. Нам удалось подняться до уровня лиги В, где нет слабых противников. Впрочем, я считаю, что их нет и в лиге С. Потому что женский футбол сегодядня развит во всем мире", - подчеркнула она.

Говоря о тактике игры сборной, С.Джафарзаде упомянула, что команда не отсиживалась в обороне и следовала плану главного тренера.

"Пришлось набраться терпения и следовать плану. Мы даже не надеялись, что сыграем в ничью. Ведь соперник был очень сильный", - сказала капитан сборной, отметила, что 1 балл в такой игре - это удовлетворительный результат.

Она подчеркнула, что если необходимо, то борется за свою команду не только на поле, но и за его пределами.

"Думаю, что я сыграла хорошо. Иногда игра может не получаться, но ради команды я всегда играю с 200-процентной мотивацией, боевым духом и решимостью. Так было и в матче против сборной Венгрии. Знаю, что команда доверяет мне, как и я команде. Каждый игрок команды, независимо от позиции - это боец",- заявила она.

Говоря о следующем сопернике - сборной Швейцарии, капитан сказала, что и этот матч будет для сборной Азербайджана непростым.

"Это очень сильная команда. Нас ждет еще одна непростая игра. У нас есть два дня на восстановление. Мы сделаем все, что от нас зависит и будем бороться до конца", - добавила С.Джафарзаде.

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