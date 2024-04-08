Кто он - новоназначенный председатель Госкомитета Рамин Мамедов? - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Рамина Аламшах оглу Мамедова председателем Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями.

Trend представляет досье новоназначенного председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными организациями.

Рамин Мамедов родился 17 февраля 1979 года в городе Агдере.

Окончил факультет Международного права и международных отношений Бакинского государственного университета, а также степень магистра по специальности Международные отношения. Награжден медалями "За отличие на государственной службе" и "Терегги". Владеет английским и русским языками.

С 2001 года работал специалистом в министерстве культуры Азербайджанской Республики, с 2002 года - специалистом, помощником председателя, заведующим отделом Государственного комитета по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом, в 2008-2009 годах - вице-президентом "Евросити-холдинг", в 2009-2020 годах - помощником председателя, заместителем руководителя Аппарата, заместителем председателя Государственного комитета по работе с диаспорой.

Является членом правления партии "Ени Азербайджан".

Член комитета Милли Меджлиса (парламент) по вопросам семьи, женщин и детей, комитета по международным отношениям и межпарламентским связям. Член рабочих групп по связям с парламентами Болгарии, Китая, Франции, Израиля, Италии, Кореи, Сербии.

Он также является членом азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества и членом комитета сотрудничества Европейский союз-Азербайджан.

Рамин Мамедов в прошлом году был назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджанской Республики.

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