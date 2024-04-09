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В Азербайджане в текущем году назначено более 50 тысяч пенсий, пособий и стипендий

Общество Материалы 9 апреля 2024 11:08 (UTC +04:00)
В Азербайджане в текущем году назначено более 50 тысяч пенсий, пособий и стипендий

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В I квартале 2024 года в Азербайджане через электронные системы в упреждающем порядке было осуществлено еще 50,9 тысяч назначений пенсий, пособий и стипендий (11,9 тысячи назначений пенсий, 39 тысяч - пособий и стипендий).

Как сообщили во вторник Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, с начала 2019 года назначение выплат по видам социального обеспечения стало электронным.

Механизм упреждающего назначения позволяет автоматически осуществлять назначение соответствующих социальных выплат через электронную систему без обращения и подачи документов в случае возникновения у граждан прав на виды социального обеспечения.

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