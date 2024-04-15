Стали известны три соперника женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3 на Олимпийских играх "Париж-2024"

БАКУ /Trend/ - Стали известны три соперника женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3, завоевавшей лицензию на летние Олимпийские игры "Париж-2024".

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на İdman.biz, команда в составе Тиффани Хейс, Александры Молленхауэр, Дины Ульяновой и Мерседес Уолкер стала четвертой командой, получившая лицензию на Олимпийские игры.

Только три команды получили это право досрочно. Франция получила эту лицензию на правах хозяина.

Такое право имеют две команды, исходя из рейтинга ФИБА. Это сборные США и Китая.

В Париже будут соревноваться всего 8 команд. Последние 4 команды выяснятся в следующих двух лицензионных турнирах (в Японии и Венгрии). В Японии определится одна команда, в Венгрии - три.

Вид баскетбола 3х3 во второй раз в истории был включен в олимпийскую программу. Сборная Азербайджана, не сумевшая принять участие в Токио-2020, добилась своего со второй попытки.

В Японии победила сборная США. Олимпийский комитет России занял 2-е место, Китай - 3-е, Франция стала четвертой. В число стран-участниц вошли Япония, Италия, Румыния и Монголия. Тогда 8 команд сыграли 7 туров по круговой системе. Команды, занявшие 1-2 места, выходили в полуфинал, а занявшие 3-6 места - в плей-офф.

Отметим, что азербайджанские баскетболистки также вошли в историю азербайджанского спорта как первая команда, прошедшая отбор на Олимпийские игры в командных видах спорта.

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